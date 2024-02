Golf, Superlega araba: Dustin Johnson trionfa a Las Vegas, male Rahm. Il team di Koepka vince la gara a squadre

E’ l’americano Dustin Johnson a laurearsi campione del LIV Golf Las Vegas, seconda tappa della Superlega araba 2024. L’ex numero uno al mondo ha trionfato con il punteggio di di 198 (67 62 69, -12) colpi, assicurandosi un assegno da ben 4 milioni di dollari. Alle sue spalle Talor Gooch (66 66 67) e Peter Uihlein (66 65 68), entrambi sul podio con uno score di 199 (-11). “Sapevo che non sarebbe stata facile, complice il meteo avverso, ma ce l’ho fatta ed è una grande vittoria” ha dichiarato il 39enne di Columbia. Per quanto riguarda la gara a squadre, invece, ha dominato il team “Smash GC” guidato da Brooks Koepka con un notevole “-33”. Secondo posto proprio per il team di Johnson, “4Ages GC”, con “-26”. Ha deluso infine Jon Rahm, solo ottavo con 202 (-8) nella gara individuale e quinto con il suo team “Legion XIII” con “-16” nella gara a squadre.