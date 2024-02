Salernitana, ufficiale: esonerato Pippo Inzaghi, 10 punti in 16 partite

Pippo Inzaghi è stato esonerato dalla Salernitana e adesso è ufficiale. Il tecnico piacentino paga i 10 punti ottenuti in 16 partite da quando è subentrato a Paulo Sousa e viene silurato da Sabatini e Iervolino, che per una complicatissima salvezza si affideranno con tutta probabilità a Fabio Liverani: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.