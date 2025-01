È Nick Taylor a far suo il Sony Open di golf, primo di cinque eventi dell’Aon Swing 5 in questo 2025: alle Hawaii, il canadese ha battuto il colombiano Nico Echavarria nel playoff. Dopo aver fatto segnare un -5 al termine del quarto giro, il nordamericano di 36 anni ha avuto la meglio nella seconda buca del round supplementare. Entrambi, infatti, avevano chiuso le 72 buche a -16, con un colpo di vantaggio sullo statunitense J. J. Spaun e sul tedesco Stephan Jaeger. Taylor, quindi, si conferma come uno dei grandi specialisti dei playoff: il classe 1988 ha vinto nell’uno contro uno ben tre degli ultimi tornei che lo hanno visto trionfare nel PGA Tour.

In carriera, infatti, Taylor vantava già un’affermazione nel Sanderson Farms Championship (2014), nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am (2020), nell’RBC Canadian Open (2023) e nel WM Phoenix Open, lo scorso anno. Un percorso che testimonia anche la crescita costante del canadese, professionista dal 2010.

Sony Open, gli altri protagonisti

Tra i “delusi” nelle ultime giornate del Sony Open c’è sicuramente Patrick Fishburn: lo statunitense non è riuscito a confermarsi dopo le prime due giornate, che lo avevano visto comandare la classifica al termine del secondo giro. Per lui, il torneo si è chiuso a -13 in sesta posizione insieme ai connazionali Adam Schenk e Keagan Bradley. Chiusura in crescendo, invece, per Hideki Matsuyama, che la scorsa settimana si era imposto sul The Sentry. Il giapponese, dopo essere partito a rilento nei primi due giorni, è rimasto agganciato alla parte medio alta della classifica chiudendo al sedicesimo posto a -11. In quinta posizione, invece, Eric Cole, a -14. La prossima settimana il PGA Tour volerà sul continente per il The American Express a La Quinta in California.

La classifica finale

Questa, quindi, la top-5 del torneo al termine dei quattro giri. Taylor, vincendo il playoff contro Echavarria, si è assicurato l’esenzione per tutti i sette Signature Events dell’anno, oltre alla possibilità di giocare il The Masters e il PGA Championship.

1. Nick Taylor (CAN) -16 (264 colpi)

2. Nico Echavarria (COL) -16 (264 colpi)

T3. J. J. Spaun (USA) -15 (265 colpi)

T3. Stephan Jaeger (GER) -15 (265 colpi)

5. Eric Cole (USA) -14 (266 colpi)