La giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, sarà ricca di eventi sportivi. È il giorno dell’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open. Il numero 1 del mondo inizia la difesa del titolo contro il cileno Nico Jarry. Il match è il secondo in programma sulla Rod Laver Arena. L’altoatesino scenderà in campo non prima delle 04.00 (ora italiana). Sempre sul centrale giocherà Novak Djokovic, alle 09.00, contro la wild card americana Nishash Basavareddy. Si chiude la 20ª giornata di Serie A con la sfida tra Monza e Fiorentina alle ore 20.45. La squadra di Bocchetti è alla disperata ricerca di punti dopo cinque sconfitte consecutive per 2-1. La viola di Palladino vuole ripartire dopo le sconfitte con Napoli e Udinese e il pareggio con la Juventus. Volge al termine anche il 21° turno di Serie B con il derby toscano tra Pisa e Carrarese.