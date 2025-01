È terminato il terzo giro del Sony Open, torneo del PGA Tour 2025 in corso ad Honolulu, alle Hawaii (Usa). Sul green del Waialae Country Club al comando c’è lo statunitense J.J. Spaun con un totale di -13 (197 colpi) sotto il par e quattro posizioni recuperate nella giornata di oggi. Appena dietro c’è un terzetto al secondo posto con il tedesco Stephan Jaeger (-12, 198 colpi), con 40 posizioni risalite e il miglior score del giro (62 colpi), e gli altri due statunitensi Eric Cole e Patrick Fishburn, che ha perso la testa della gara con 68 colpi oggi. Un colpo più dietro un altro gruppetto che completa la top ten. Appaiati in quinta posizione ci sono gli americani Keegan Bradley (64 colpi oggi), 22 posizioni recuperate e -11 totale (199 colpi), Brian Harman (66 colpi oggi) e Lee Hodges (67 colpi oggi), il colombiano Nico Echavarria (66 colpi oggi), il canadese Nick Taylor (65 colpi oggi) e l’inglese Harry Hall (66 colpi oggi). Brutta giornata per Alex Smalley (69 colpi), Paul Peterson (70 colpi), Denny McCarthy (71 colpi) e Kensei Hirata (70 colpi). I tre statunitensi e il giapponese si trovano tutti al 16° posto con un totale di -9 (201 colpi). Continuano le difficoltà per Jesper Svensson. Lo svedese è 20° con -8 (202 colpi). Risale 13 posizioni il giapponese Hideki Matsuyama, che resta comunque attardato in 29ª piazza con uno score di -7 rispetto al par (203 colpi). Il nipponico sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello di pochi giorni fa al The Sentry, sempre alle Hawaii

La classifica dopo tre giri

1. J.J. Spaun (USA) -13 (197 colpi)

2. Stephan Jaeger (GER) -12 (198 colpi)

2. Eric Cole (USA) -12 (198 colpi)

2. Patrick Fishburn (USA) -12 (198 colpi)

5. Keegan Bradley (USA) -11 (199 colpi)

5. Harry Hall (GBR) -11 (199 colpi)

5. Nick Taylor (CAN) -11 (199 colpi)

5. Nico Echavarria (COL) -11 (199 colpi)

5. Brian Harman (USA) -11 (199 colpi)

5. Lee Hodges (USA) -11 (199 colpi)

Cosa bisogna sapere sul Sony Open

Il torneo di scena alle Hawaii è il primo di cinque eventi dell’Aon Swing 5 per il 2025 e mette in palio 500 punti FedExCup per il vincitore. Inoltre, i primi cinque classificati della FedExCup (che comprende il Sony Open, l’American Express e il Farmers Insurance Open) si qualificheranno per l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, secondo Segnature Event dell’anno. Il Sony Open si disputa sul percorso del Waialae Country Club, un par 70 di 7.044 yard. Il record appartiene a Justin Thomas ed è di 253 colpi. L’americano lo stabilì nel 2017, anno in cui realizzò anche il primato del campo in 59.