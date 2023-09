Golf, Sky Sport trasmetterà il Masters anche nel 2024

Il Masters di Augusta, celebre torneo di golf che si disputa sul percorso del National Golf Club in Georgia (USA), sarà targato Sky Sport anche nel 2024. L’emittente si è infatti assicurata i diritti del Major anche per il prossimo anno e lo trasmetterà in diretta televisiva sui propri canali oltre che in streaming su NOW. Gli occhi saranno puntati ovviamente su Jon Rahm, capace di assicurarsi l’ambita ‘Green Jacket’ nel 2023, diventando appena il quarto spagnolo di sempre a vincere il torneo.

Appuntamento da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2024 sul 206, Sky Sport Golf, canale di riferimento per tutti gli appassionati e non solo. Con oltre 35 tornei live a stagione, Sky si conferma infatti la casa del golf. Proprio in questi giorni è in corso la Ryder Cup 2023, di scena a Roma, che mette di fronte Europa e Stati Uniti e che l’emittente sta seguendo con una programmazione speciale per permettere agli abbonati di non perdersi davvero nulla.