Juventus, Pogba torna a farsi vedere sui social: foto in palestra insieme alla moglie

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, dopo la vicenda relativa al doping, è tornato a farsi vedere sui profili social. Il francese è riapparso, non sul suo profilo, bensì sul quello della moglie Zulay, che ha pubblicato una storia su Instagram insieme a suo marito. Pogba è stato immortalato mentre si allena in palestra, in attesa di conoscere il verdetto delle controanalisi previsto il prossimo 5 ottobre. Il centrocampista è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping in via cautelare dopo essere stato trovato positivo al testosterone a controllo svolto lo scorso 30 agosto.