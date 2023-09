Manchester United: reintegrato Anthony dopo le accuse di violenza domestica

L’ala del Manchester United Antony era stata accusata di “violenza domestica, minacce e lesioni personali” da Gabriela Cavallin, ragazza che aveva avuto una relazione con l’attaccante 23enne nel 2022. La squadra, dopo un iniziale allontanamento, ha deciso di reintegrare il giocatore nel club.

Antony Matheus Dos Santos, esterno brasiliano dello United, tornerà ad allenarsi ed è autorizzato a giocare. Il calciatore era stato sospeso dal Manchester poiché sospettato di violenza domestica. Le indagini della polizia sulle accuse di violenza coniugale mosse dalla sua ex fidanzata, Gabriela Cavallin, intanto, vanno avanti. Antony era stato escluso anche dalla squadra brasiliana per le ultime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo.

“Da quando sono state avanzate le prime accuse a giugno, Antony ha collaborato alle indagini della polizia in Brasile e nel Regno Unito, e continua a farlo“, spiega lo United in una nota. “Come club, condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l’impatto che queste accuse hanno su chi ha subito abusi“, si legge ancora nella nota del club inglese.

Nel rapporto della denuncia la donna sostiene di essere stata aggredita da Antony il 20 maggio, giorno in cui l’attaccante brasiliano ha giocato per lo United in Premier League contro il Bournemouth al Vitality Stadium. Il documento include anche “foto di abrasioni e messaggi minacciosi”, mentre Cavallin avrebbe discusso di precedenti comportamenti aggressivi da parte di Antony.