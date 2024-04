Nardi-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bucarest 2024

Luca Nardi se la vedrà contro Thiago Seyboth Wild nel primo turno dell’ATP 250 di Bucarest 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città rumena. Reduce dalle qualificazioni superate a Montecarlo, il tennista azzurro torna in campo in Romania e va a caccia di una vittoria importante sia in termini di punti che di fiducia. Lo farà con un nuovo coach a fianco, visto che ha lasciato Galimberti per tornare a Pesaro, e lo farà contro un avversario ostico come il brasiliano Seyboth Wild, reduce da due ottimi tornei di Indian Wells e Miami. Pur trattandosi del suo esordio stagionale su terra rossa, secondo i bookmakers partirà favorito proprio Seyboth. Tra i due non ci sono precedenti.

Nardi e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi (lunedì 15 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore 10.00 italiane sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Nardi e Seyboth Wild, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.