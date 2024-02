Golf: Scheffler sfiora il tris al Phoenix Open, vince Taylor

Non è riuscita a Scottie Scheffler, numero 1 del golf mondiale, l’impresa di vincere per la terza volta consecutiva il Phoenix Open. L’americano ha chiuso il torneo al terzo posto con uno score di 266 (-18) e il titolo è andato al canadese Nick Taylor, bravo a superare con un birdie, alla seconda buca del play-off, Charley Hoffman. Entrambi avevano chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 263 (-21) colpi, ma a far la differenza allo spareggio, è stata una prodezza di Taylor. Al TPC Scottsdale il 35enne di Winnipeg ha festeggiato il quarto titolo in carriera sul PGA Tour, dove ha giocato 260 gare. Il PGA Tour tornerà protagonista dal 15 al 18 febbraio in California con il Genesis Invitational, che segnerà il ritorno in gara di Tiger Woods.