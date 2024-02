Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2024: Maruzzo e Cassandro al quinto posto nel mixed team di skeet

Gli Stati Uniti vincono il mixed team di skeet nella Coppa del Mondo di Rabat, in una gara che ha visto Martina Maruzzo e Tammaro Cassandro chiudere al quinto posto. La coppia azzurra nelle qualificazioni ha totalizzato il punteggio di 144/150, a pari merito con la coppia della Repubblica Ceca composta da Martina Kucerova e Tomas Nydrle. Questi ultimi si sono imposti nello spareggio e hanno escluso gli italiani dalla corsa per il bronzo. Settima con 143/150 la coppia composta da Simona Scocchetti e Luigi Lodde. Nell’ultimo atto per l’oro i pluricampioni olimpici Kimberly Rhode e Vincent Hancock (dopo una qualificazione con 149/150) hanno battuto con il totale di 45 la Georgia (Elizaveta Boiarshinova e Yaroslav Startsev d’argento, 40). Terzo gradino del podio proprio per la Repubblica Ceca (42) che si è imposta sulla Gran Bretagna (39).