Golf, Ryder Cup Roma 2023: Usa hanno il quinto vicecapitano, non è Tiger Woods

Comincia a prendere forma il team Usa che, dal 29 settembre all’1 ottobre prossimi sfiderà, per la prima volta nella storia della competizione in Italia, a Roma e sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, il team Europe. Dopo Scottie Scheffler, leader del world ranking, anche Wyndham Clark si è qualificato per l’appuntamento più atteso del golf mondiale. Campione Major, ha vinto quest’anno lo US Open, il 29enne di Denver (Colorado) è attualmente all’11/o posto nel ranking mondiale. Ma c’è di più. Perché Zach Johnson, capitano della compagine a stelle e strisce, ha individuato in Stewart Cink il quinto e ultimo vicecapitano degli Usa. Il 50enne di Huntsville, che nel 2009 ha fatto suo il British Open, va ad aggiungersi a Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk e Fred Couples. Niente da fare, dunque, almeno in questo ruolo, per Tiger Woods. La cui presenza, per i problemi fisici che continuano a non concedergli tregua, per la 44esima edizione della Ryder Cup si fa sempre più incerta.