Collegio di Garanzia: inammissibili ricorsi Perugia e Spal

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha rigettato il ricorso presentato dalla Società Alcione Milano Società Sportiva contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, la Commissione Vigilanza Società di Calcio (COVISOC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e nei confronti delle società Casertana Football Club S.r.l., Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., Piacenza Calcio 1919 S.r.l. e Gelbison S.r.l., per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Presidente del Consiglio Federale della FIGC con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, con esclusione dalla procedura di ammissione della Società Alcione Milano Società Sportiva.

Rigettato anche il ricorso presentato dalla Società Alma Juventus Fano 1906 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e nei confronti delle società Casertana Football Club, avverso il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, che prevede, nell’ordine, il reinserimento delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l (seconda squadra), Casertana Football Club S.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. e, al contempo, l’esclusione della ricorrente. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inoltre innammissibile il ricorso della società Spal contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per l’annullamento del provvedimento con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024; inammissibile anche il ricorso incidentale della A.C. Perugia Calcio.