Fiorentina, atterrato Infantino: “Un sogno essere qui, Batistuta un idolo”

Il prossimo neo acquisto viola Gino Infantino è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Firenze con un volo partito nella tarda serata di ieri dall’Argentina, e che ha fatto scalo a Parigi, con il centrocampista classe 2003 che domattina si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il suo primo contratto come neo giocatore della Fiorentina. “Era un sogno essere in Italia e l’ho realizzato arrivando qui – ha detto Infantino – Sono molto contento e spero di sfruttare l’opportunità. Batistuta è un idolo. Darò tutta per la maglia, è un sogno essere qui”. Sorridente ed accompagnato dal suo procuratore, Infantino prima di salire su un van messo a disposizione dal club viola, si è concesso per alcuni selfie a dei tifosi gigliati incontrati appena fuori dall’aeroporto di Firenze e ad una tifosa che aveva con sè una bandiera argentina.