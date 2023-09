Golf Ryder Cup, Johnson: “Speciale rapporto USA-Italia, privilegio essere qui”

Zach Johnson, capitano del team Usa, alla cerimonia di apertura della Ryder Cup di Golf, ha dichiarato: “E’ un privilegio per il nostro team essere qui. Grazie per la vostra incredibile ospitalità. Non posso fare a meno di sottolineare il rapporto tra Italia e Usa, siamo legati da una meravigliosa storia che si estende attraverso gli oceani. L’Italia ha dato tanto agli Usa, speriamo nel nostro piccolo di restituirle qualcosa”.

Poi ha proseguito: “Questo viaggio non sarebbe stato possibile senza il ministro Abodi, il presidente del Coni, Malagò, il direttore Montali, il presidente della federazione Chimenti e la padrona di casa Lavinia Biagiotti. Avete reso questo posto degno della Ryder Cup, un bellissimo capolavoro e non vediamo l’ora di giocare. Essere qui come capitano è il sogno di una vita. Sono grato ai miei giocatori, e grazie alla squadra europea per essere dei partner fantastici. Sono orgoglioso di rappresentare i 29 mila professionisti Usa che amano questo gioco, è un privilegio di guidare la Ryder Cup, è semplicemente la migliore competizione del golf, tira fuori il meglio di tutti noi. Roma ha organizzato le Olimpiadi e i Mondiali di calcio e ora la Ryder, finalmente. Domani iniziano i giochi e capirete che non c’è nient’altro come la Ryder Cup”.