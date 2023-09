Al via la Ryder Cup, a Roma è subito spettacolo: il programma e gli orari di venerdì 29 settembre

L’attesa è finita. Al Marco Simone Golf & Country Club è ormai tutto pronto: con la cerimonia di apertura andata in scena questo pomeriggio a Guidonia Montecelio si è alzato ufficialmente il velo sulla Ryder Cup 2023, il più importante evento di golf che vede affrontarsi l’Europa e gli Usa. Tantissime le persone e i fan già presenti in questo giorno di vigilia. Al termine dell’inno di Mameli, cantato dall’artista inglese Carly Paoli, le Frecce Tricolori hanno sorvolato il cielo. Un lungo applauso del pubblico ha salutato il volo delle Frecce Tricolori.

Sono anche state presentate le due squadre e i capitani Luke Donald e Zach Johnson hanno fatto il loro discorso arringando la folla. Presenti, tra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente della Federgolf Franco Chimenti, il direttore generale del progetto Ryder Cup Giampiero Montali e la padrona di casa Laura Biagiotti, presidente del club. E poi tante personalità di spicco: a partire da Novak Djokovic e Carlos Sainz.

Si comincia a fare sul serio domani mattina alle 7:35 con i foursome che saranno seguiti dai fourball del pomeriggio. Lo stesso identico programma avverrà sabato mentre domenica, nell’ultima delle tre giornate di gare, si disputeranno i dodici match singoli. I due capitani hanno annunciato le scelte per i foursome della mattina. Alla fine dei foursome sceglieranno i giocatori per i four-ball del pomeriggio e così via dicendo.

PROGRAMMA E ORARI DI VENERDI 29 SETTEMBRE

FOURSOME

7.35 – Scheffler/Burns vs Ram/Hatton

7.50 – Homa/Harman vs Hovland/Aberg

8.05 – Fowler/Monikawa vs Lowry/Straka

8.20 – Schauffele/Cantlay vs Mcllroy/Fletwood

FOUR-BALL

12.25 – Da definire

12.40 – Da definire

12.55 – Da definire

13.10 – Da definire