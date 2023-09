Ryder Cup 2023, Donald: “Il Team Europa darà il meglio per vincere”

Poche ore all’inizio della Ryder Cup 2023 in quel di Roma. Nella giornata delle conferenze stampa, è stato il turno anche di Luke Donald parlare degli avversari: quel Team Europa che, secondo il golfista americano, farà di tutto per battere il Team America.

Le parole di Donald: “È il momento più importante di tutta la mia carriera golfistica. Da giovane ho seguito tante Ryder Cup in tv e sono stato vice-capitano nelle ultime due edizioni. Molte delle mie esperienze più belle le ho avute vestendo i colori dell’Europa. I tifosi sono il nostro tredicesimo uomo. Daremo il meglio fino alla fine. Sono onorato di essere qui come capitano. Il nostro team darà tutto che ha per riportare questa coppa in Europa. Andiamocela a prendere. La Ryder Cup è un evento di tale dimensione che non può accadere senza il duro lavoro di tante persone. Ringrazio Malagò, Abodi, Montali, la Federgolf e Lavinia Biagiotti per i vostri instancabili sforzi. Il campo è in condizioni immacolate“.