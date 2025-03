Perugia passa a Monza nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League di volley. 19-25 25-16 25-17 27-25 il punteggio a favore di Simone Giannelli e compagni, bravi a reagire dopo un primo set decisamente sottotono. Due parziali dominati dalla squadra di Lorenzetti, che è stata decisamente cinica nel quarto set. Tre punti di svantaggio recuperati (23-20) e una palla del 2-2 annullata da Perugia, che chiude alla prima occasione e mette un mattoncino importante sulla qualificazione, in vista del ritorno in casa al PalaEvangelisti. Si tornerà in campo il 20 marzo (ore 20.30) con la Sir Susa che guadagnerà la semifinale vincendo due set. In mezzo gara-2 dei quarti di finale di playoff di Superlega in casa di Modena (16 marzo ore 19.00).

La partita

Avvio di primo set equilibrato con entrambe le squadre ancora fuori dalla partita. Monza prova a piazzare il primo allungo (10-7), ma Perugia risponde immediatamente per il 10-10. Il secondo tentativo di fuga della formazione di Eccheli è quello buono. 18-14 prima e 20-15 e set in archivio poi sul 25-19.

Nel secondo set arriva la reazione immediata di Perugia. La formazione di Lorenzetti guida dall’inizio alla fine e va a +4 prima sul 12-8 e poi sul 15-11. Ulteriore break a favore degli umbri, che spengono le speranze di rimonta di Monza scappando via sul 18-11. Punteggio finale di 25-16.

Terzo set sulla scia del secondo. Perugia al comando sin dalle prime battute. Primo break sul 10-6, ma arriva il contro parziale di Monza, che si riporta sotto sul 13-12. La squadra di Lorenzetti alza i giri del motore e va 20-14 dando la mazzata finale ai lombardi per il 25-17 conclusivo.

Torna l’equilibrio nel quarto set. Si procede a strappi con prima Monza in vantaggio e poi Perugia a mettere il muso avanti. Si arriva a metà set in perfetta parità sul 13-13. Monza sembra averne di più e si trova sopra di tre lunghezze prima sul 21-18 e poi sul 23-20. Perugia pareggia sul 23-23 e annulla un set point contro per andare ai vantaggi. Vantaggi dove la Sir Susa è cinica e chiude alla prima occasione sul 27-25.