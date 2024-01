Golf, Ras Al Khaimah Championship 2024: Shinkwin leader dopo il primo giro, Celli 20°

Callum Shinkwin è il leader dopo il primo giro del Ras Al Khaimah Championship, negli Emirati Arabi. Sul percorso del Al Hamra GC (par 72) di Ras Al Khaimah, l’inglese ha fatto registrare uno score di 62 (-10) colpi, che gli permette di precedere in classifica il suo connazionale Richard Mansell, secondo con 64 (-8) al fianco del sudafricano Brandon Stone. Nel torneo del DP World Tour, il terzo dell’International Swing, Filippo Celli è ventesimo con 68 (-4), con sei birdie in 17 buche, prima di un doppio bogey alla 18. Dietro di lui, quarantottesimi con 70 (-2), Edoardo Molinari (quattro birdie e due bogey) e Lorenzo Scalise (cinque birdie e tre bogey). Più indietro, al sessantottesimo posto, con 71 (-1) c’è Guido Migliozzi, che oggi festeggia il suo 27esimo compleanno. In ritardo Francesco Laporta, 86esimo con 72 (par). Con lui rischiano il taglio Matteo Manassero e Andrea Pavan, 102esimi con 73 (+1).