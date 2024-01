Serie B 2023/2024, ecco date playoff e playout: ritorno finale promozione domenica 2 giugno

La Lega Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout, con un format compresso ma con una singola partita per giornata in modo tale da giocare in orari serali e al contempo rispettare il vincolo del 3 giugno per rilasciare i convocati in vista degli Europei. Di seguito ecco il programma completo della post season 2023/2024.

PLAYOFF TURNO PRELIMINARE

GARA UNICA

Venerdì 17 maggio 2024 – (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 – (5ª vs 8ª)

SEMIFINALI

ANDATA

Lunedì 20 maggio 2024 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 – (5ª o 8ª vs 4ª)

RITORNO

Venerdì 24 maggio 2024 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 25 maggio 2024 – (4ª vs 5ª o 8ª)

FINALE

ANDATA

Giovedì 30 maggio 2024

RITORNO

Domenica 2 giugno 2024

PLAYOUT

ANDATA Giovedì 16 maggio 2024 – (17ª vs 16ª)

RITORNO Giovedì 23 maggio 2024 – (16ª vs 17ª)