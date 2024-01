Australian Open 2024, Zheng: “Sabalenka è fortissima, affronterò anche la pressione della finale”

“Sono sicuro che la finale sarà molto competitiva perché Sabalenka è una delle più grandi colpitrici del circuito. Ha il servizio più forte, il dritto più forte e il rovescio più forte. È una giocatrice davvero completa. Non ho affrontato grandi teste di serie nei miei incontri precedenti e lei sarà la prima che affronterò. Ma è un gioco, quindi vediamo cosa succederà in finale”. Lo ha detto Qinwen Zheng, la seconda cinese capace di raggiungere la finale degli Australian Open, in conferenza stampa come raccolto da Puntodebreak: “Non credo che ci sia stata una partita in particolare che ha cambiato la mia carriera. Penso che sia tutto solo aggiungere e aggiungere. Non c’è un’esplosione improvvisa. Tratterò ogni partita con la stessa importanza di sempre perché credo che i dettagli alla fine facciano la differenza. Sabato sarà comunque una sfida da parte mia, perché dovrò affrontare la pressione della finale. Questa è una delle mie sfide, devo affrontarla e cercherò di continuare a lavorarci”.