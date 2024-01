Golf, Ras Al Khaimah Championship 2024: Olesen vince negli UAE, male gli azzurri

Golf: DP Tour, Olesen vince il derby danese con Hojgaard Negli Emirati Arabi Uniti domina e festeggia l’ottavo titolo (ANSA) – ROMA, 28 GEN –

Va al danese Thorbjorn Olesen il Ras Al Khaimah Championship andato in scena negli Emirati Arabi Uniti. Ottavo titolo in carriera sul DP World Tour per il 34enne di Hareskovby che, con un totale di 261 (69 62 63 67, -27) ha dominaot il torneo, superando di ben sei colpi il connazionale Hojgaard, secondo con 267 (-21) davanti al francese Frederic Lacroix, terzo con 268 (-20). Torneo negativo per gli azzurri: Lorenzo Scalise è il migliore dei nostri, 56° con 281 (70 71 70 70, -7). Dietro di lui, Francesco Laporta, 59° con 282 (72 66 74 70, -6), e Guido Migliozzi, 68° con 284 (71 67 73 73, -4).