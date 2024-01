Pagelle Verona-Frosinone 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e i voti di Verona-Frosinone 1-1, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Un punto che fa sorridere solo Eusebio Di Francesco, che sale a 23 punti in classifica. Cinque lunghezze in più dell’Hellas, che muove la classifica ma non si tira fuori dai guai. La squadra di Baroni è a 18 punti in classifica, come Udinese e Cagliari.

Nessuna formazione dei maggiori cinque tornei europei 2023/24 ha sbagliato più calci di rigore dell’Hellas Verona. L’esperienza dagli 11 metri degli scaligeri sembra essere sempre più una maledizione. Al 37′ Noslin si procura un rigore per un fallo in area di Bourabia. Dagli undici metri va Duda, ma Turati intuisce e devia il tiro del centrocampista. Tutto da rifare per l’Hellas, che però ha un’altra chance. Sempre Bourabia tocca col braccio in area e porta i gialloblù di nuovo dal dischetto. Stavolta l’incarico se lo prende Suslov, che dagli undici metri non sbaglia e segna il secondo rigore su sei tentati in stagione dal Verona. Al 58′ però il Frosinone pareggia e lo fa con Kaio Jorge, che di testa firma l’1-1. L’ex Juventus sempre di testa sfiora anche il 2-1, ma Tchatchoua salva al 67′. Un’altra grande chance ce l’ha Cheddira che si fa trovare pronto su un cross dalla destra, ma schiaccia di testa e manda largo. All’88’ è l’Hellas ad andare vicino al gol. Vinagre pesca Henry che però sbaglia completamente il destro a giro. Finisce così, con un punto a testa.

Le pagelle

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Magnani 6, Dawidowicz 6, Cabal 6.5 (88′ Vinagre sv); Duda 5 (81′ Dani Silva sv), Serdar 6 (63′ Tavsan 6), Folorunsho 6; Suslov 7, Lazovic 5.5 (63′ Henry 5); Noslin 6 (81′ Cruz sv)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Saponara, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni 6.

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Gelli 6, Okoli 6, Romagnoli 6, Brescianini 6; Bourabia 4 (46′ Ghejdemis 6), Barrenechea 6.5, Harroui 6 (82′ Reinier sv); Soulè 6, Kaio Jorge 7 (82′ Cheddira 5.5), Seck 5.5 (70′ Mazzitelli 6)

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Garritano, Kvernadze, Monterisi

Allenatore: Eusebio Di Francesco 6.

Arbitro: Federico La Penna

RETI: 48′ rig. Suslov, 58′ Kaio Jorge.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 37′ Turati para il rigore a Duda.

Ammoniti: Harroui, Serdar. Angoli: . Recupero: 4′ pt.