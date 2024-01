Thierry Neuville vince il Rally di Montecarlo 2024. Battute le Toyota di Ogier ed Evans

Thierry Neuville si aggiudica il Rally di Montecarlo, prima prova del campionato del mondo WRC 2024. Prestazione da incorniciare per la stella della Hyundai i20 N che sulle Alpi francesi è riuscito a precedere il rivale della Toyota Gazoo Racing, il nove volte campione Sébastien Ogier di 16,1 secondi. Completa il primo podio Elfyn Evans, anche lui su Toyota Gazoo Racing, staccato di 45″2. Solo quarto invece l’estone Ott Tanak al volante della Ford Puma Rally1, Per quanto riguarda gli italiani diciassettesimo posto per Mauro Miele su Scoda Fabia Rs, staccato di oltre 31′ dal vincitore.

“È un fine settimana magnifico, sono molto soddisfatto della nostra prestazione. È stata una vera e bella lotta per quattro giorni, prima contro Elfyn (Evans ndr) poi contro Sébastien (Ogier ndr). Siamo molto contenti di essere i vincitori, di aver dato tutto, di avere una squadra che ci ha aiutato e sostenuto in tutte le nostre decisioni. È stato un rally molto difficile, pieno di sorprese, gelo e ghiaccio. Siamo riusciti a gestire tutto bene, ero in sintonia con la macchina”, le parole di Neuville.