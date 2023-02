Golf, Rahm vince il Genesis Invitational 2023 e torna numero uno del mondo

Decimo titolo sul PGA Tour per Jon Rahm, che conquista il The Genesis Invitational 2023 in California e torna numero uno al mondo. Lo spagnolo trionfa con un totale di 267 (-17) e si porta a casa 3,6 milioni di dollari. Battuto di due colpi lo statunitense Max Homa, secondo con 269 (-15), mentre completa il podio Patrick Cantlay, terzo con 270 (-14).

Molto più indietro Tiger Woods, solo 45° con 283 (-1), che a fine torneo ha speso parole al miele per Rahm: “E’ il migliore al mondo e l’ha dimostrato. E’ un atleta fantastico“. Lo spagnolo, in risposta, ha apprezzato e ringraziato: “Grazie Tiger, vincere il tuo torneo è un onore“. In virtù della vittoria a Pacific Palisades, Rahm mette in bacheca un altro trofeo in questo 2023 dopo aver già conquistato il Sentry Tournament of Champions e il The American Express. Inutile dire che sia lui ad occupare la prima posizione nella FedEx Cup.