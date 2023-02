Dazn, arriva la docu-serie “We are one” sul Bologna di Mihajlovic: cinque puntate sull’annata 2021/2022

A due mesi dalla morte di Sinisa Mihajlovic, il Bologna lo ricorda con la serie “We are one“, che ripercorre la stagione 2021/2022. La docu-serie è uscita sulla piattaforma Dazn nella giornata di lunedì 20 febbraio, in quello che sarebbe stato il 54° compleanno del tecnico serbo, e rivela alcuni dietro le quinte del periodo vissuto da Sinisa. Dai collegamenti da remoto al ritorno in campo, dai complimenti ai ragazzi dalla stanza d’ospedale fino alla battaglia con la leucemia, persa definitivamente il 16 dicembre 2022.

Trattenere le lacrime guardando le puntate è impossibile, specialmente per il legame che si crea tra la squadra e Mihajlovic e la forza con cui Sinisa affronta la malattia. Uno dei momenti più commoventi è sicuramente la reazione di Sinisa dopo la vittoria contro l’Inter: “Sono l’uomo più felice del mondo, vi voglio bene” dice il tecnico via Skype. Infine le lacrime dello stesso Mihajlovic, all’uscita dall’ospedale prima di Genoa-Bologna: “Ho vissuto momenti brutti. Quando stavo male sapete cosa facevo? Guardavo le vostre partite e sorridevo“.