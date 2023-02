Benitez: “Il Napoli può vincere la Champions League, non ha nulla da perdere”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha detto la sua sul percorso in Champions League del Napoli: “A mio avviso può farcela a vincere anche a livello europeo. In fondo parliamo di una squadra in fiducia, che non ha nulla da perdere e che non si lascerà distrarre dal campionato visto l’enorme vantaggio. Credo che più andranno avanti in Europa e più cresceranno. E nessuno meglio di me sa cosa significa per la squadra l’euforia di una città come Napoli“. Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto: “Quando si elencano i favoriti per la vittoria della Champions vengono ripetuti sempre gli stessi nomi, come Real Madrid o Manchester City. Quindi io mi chiedo: perché non il Napoli? Questo non vuol dire che vincerà la coppa, ma che la squadra gioca bene e ha le carte in regola per imporsi“.