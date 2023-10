Golf, Qatar Masters: Edoardo Molinari quarto dopo il secondo giro

Ancora uno stop, stavolta per l’arrivo dell’oscurità, a Doha, dove Edoardo Molinari è stato uno dei grandi protagonisti del secondo round del Qatar Masters di golf.

Nel torneo del DP World Tour, il torinese è 4° con un totale di “-9” dopo 11 buche giocate. Sul “-5” di giornata, ha realizzato sei birdie (di cui cinque consecutivi tra la buca 16 e la buca 2, è partito dalla 10), con un bogey. Tra i vicecapitani del team Europe alla Ryder Cup di Roma, è a un solo colpo dalla vetta occupata dal sudafricano Thomas Aiken (134, -10). Sul -10 anche lo spagnolo Santiago Tarrio e il neozelandese Daniel Hillier, fermati dall’oscurità rispettivamente alla 12 e alla 11.

Rimonta pure l’azzurro Guido Migliozzi, da 35° a 24° con “-5” dopo 12 buche. Il vicentino, sul “-4” di giornata, si è messo in mostra con quattro birdie. Al fianco di Molinari anche gli scozzesi Robert MacIntyre e Ewen Ferguson, che difende il proprio titolo conquistato nel 2022.

In un evento che, quest’anno, è arrivato alla 26esima edizione, mette in palio 3.750.000 dollari complessivi, ed è l’ultimo torneo utile per conservare la ‘carta‘ (e rimanere sul massimo circuito continentale nel 2024), assegnata ai primi 116 della Race To Dubai (money list), visto che gli ultimi due saranno a numero chiuso e riservati ai primi della classe (66 in Sudafrica e 50 a Dubai).