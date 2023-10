Ritorno a casa per Spalletti: il ct della Nazionale ha assistito alla seduta d’allenamento dell’Empoli

Ospite d’eccezione allo stadio Castellani, dove ad assistere all’allenamento odierno dell’Empoli c’era Luciano Spalletti. Per il ct della Nazionale, accompagnato dal suo vice Marco Domenichini e dal preparatore atletico Francesco Sinatti, è stato come tornare a casa visto che ha avuto un trascorso all’Empoli sia da calciatore che da allenatore. Dopo aver incontrato il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi e il tecnico Aurelio Andreazzoli, Spalletti è rimasto per la seduta d’allenamento. Prosegue così il tour in giro per l’Italia del tecnico toscano, che nella giornata di giovedì 26 ottobre aveva fatto visita al Frosinone per poi recarsi all’Olimpico in occasione del match Roma-Slavia Praga.