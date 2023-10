Coppa Italia, lunedì giornata decisiva per l’assegnazione dei diritti tv

Dopo le diatribe, ma anche la risoluzione dell’assegnazione a Sky e a Dazn dei diritti tv della prossima Serie A, ora la palla passa per l’assegnazione dell’edizione della prossima Coppa Italia. Il calendario segna lunedì 30 ottobre come la data ultima e focale che decreterà l’assegnazione dei diritti della manifestazione. Ed anche per quanto riguarda la Supercoppa italiana con Mediaset e Rai in corsa per la trasmissione delle due competizioni.

Questa una nota: “Questa mattina si sono inoltre svolte le trattative private con i due operatori interessati ai diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. broadcaster depositeranno le proprie offerte lunedì prossimo e i club si riuniranno in assemblea nel pomeriggio, in video conferenza, per le relative valutazioni delle proposte ricevute. Le società hanno approvato il bilancio d’esercizio consuntivo al 30 giugno 2023. Nel corso della riunione i club hanno proseguito gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative in corso sulle Licenze Dati (su territori nazionale e internazionale) e sulle Licenze Betting streaming (territori internazionali)“.