Golf, prosegue la campagna acquisti della Superlega araba: a un passo l’ingaggio di Wyndham Clark

Il calciomercato invernale non riguarda soltanto il calcio ma anche il golf: i protagonisti, però, sono sempre gli stessi, ovvero gli arabi. Dopo essersi assicurata Jon Rahm, la LIV Golf 2024, la Superlega araba, sarebbe infatti vicina a ingaggiare Wyndham Clark. Il 30enne di Denver, che nel 2023 ha vinto prima il Wells Fargo Championship e poi un torneo prestigioso come lo US Open, appare pronto a lasciare il PGA Tour per dire sì al denaro arabo. Qualora la trattativa si concretizzasse, Clark ritroverebbe Rahm, con cui ha già giocato la Ryder Cup a Roma lo scorso anno. I due dovrebbero far parte nel team “Legio XIII”, insieme al giovane statunitense Caleb Surrat e Kieran Vincent, 26enne dello Zimbabwe.