Australian Open 2024, Giorgi: “Bella prestazione, sono soddisfatta. Voglio riprendere a giocare con continuità”

Camila Giorgi ha commentato da Melbourne la sconfitta al primo turno dell’Australian Open 2024 per mano della più quotata Vika Azarenka, maturata al terzo set: “Penso di aver fatto una bella prestazione, ho giocato molto bene. Il primo set non lo conto: avevo giocato poche partite e in un torneo del genere è difficile partire subito contro una giocatrice così forte. Poi mi sono sbloccata e ho giocato ad un ottimo livello il secondo set; anche il terzo a dir la verità, ma solo a tratti. Ho dato il massimo, purtroppo mi è mancata un po’ di solidità. Nel complesso mi ritengo soddisfatta“.

La giocatrice marchigiana ha quindi parlato dei suoi prossimi impegni: “Ancora non ho ben chiara la programmazione, valuterò con calma. Il mio obiettivo? Riprendere a giocare con continuità. Il tennis rimane uno splendido sport per me e adesso, con l’età, lo vivo in modo diverso, più tranquilla e senza ansia. Sono felice di essere tornata in campo“. A riportare le sue parole è Supertennis.