Napoli, Hamed Traore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche

Visite mediche in corso per Hamed Traore, centrocampista del Bournemouth in procinto di trasferirsi in prestito al Napoli. L’ex Sassuolo si è recato in mattinata a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi ai test fisici di rito e, se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, potrà firmare il contratto e diventare un nuovo giocatore dei partenopei. Se è vero che nella maggior parte dei casi si tratta di una pura formalità, per Traore è invece uno step importante dato che è stato fermo a lungo per infortunio – appena 36 minuti giocati in stagione – e il Napoli vuole assicurarsi di puntare su un giocatore in salute. La formula dell’operazione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.