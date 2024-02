Golf, Pga Tour: torneo ridotto a 54 buche per maltempo, a Pebble Beach vince Wyndham Clark

Il PGA Tour è stato costretto ad accorciare a 54 buche l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo andato in scena nel weekend sul percorso californiano di Pebble Beach dove una vera e propria tempesta di vento ha impedito lo svolgimento dell’ultimo round sia nella giornata di domenica che in quella di lunedì. La vittoria è quindi andata a Wyndham Clark, in testa dopo il terzo giro con un totale di -17 e un round conclusivo in 60 colpi. Si tratta del terzo titolo in carriera sul PGA Tour per il 30enne statunitense di Denver, assolutamente scatenato nell’ultimo anno dopo i successi dello scorso maggio al Wells Fargo Championship e di giugno allo US Open.

Clark ha preceduto in classifica lo svedese Ludvig Aberg, secondo a un colpo e il francese Matthieu Pavon, terzo a due colpi e ancora in altissima classifica dopo la vittoria della scorsa settimana nel Farmers Insurance Open. Con questa vittoria lo statunitense è salito al sesto posto nel ranking mondiale e al terzo nella FedEx Cup del PGA Tour, portando a casa un assegno da 3.600.000 dollari.