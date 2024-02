Vlahovic, San Siro è lo stadio tabù: sempre a secco contro Milan e Inter al ‘Meazza’

La vittoria dell’Inter per 1-0 sulla Juventus a San Siro lascia intatto il tabù ‘Meazza’ per Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero non ha mai trovato la rete negli otto incontri giocati in carriera nel mitico stadio milanese contro Inter e Milan, contando tutte le competizioni: è lo stadio in cui il classe 2000 ha disputato più match senza mai andare a segno da quando milita nella massima serie italiana (2018/19).

“Non era sicuramente questo il risultato che volevamo, ma è inutile avere rimpianti. Ripartiamo più forti di prima! Fino alla fine”, scritto sui suoi profili social l’attaccante della Juventus, commentando la sconfitta di misura nel derby d’Italia. Il serbo, a secco dopo 4 partite consecutive a segno in campionato, suona la carica affinché la squadra bianconera volti subito pagina in vista del prossimo match, il posticipo di lunedì contro l’Udinese allo Stadium. Per Vlahovic sono 12 i gol in 21 partite di Serie A con i bianconeri, ma a San Siro l’appuntamento col gol è ancora rinviato.