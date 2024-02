Golf, LIV Mayakoba 2024: Jon Rahm terzo all’esordio con vittoria nella classifica a squadre

La tappa messicana del LIV Golf, la Superlega araba che ha rivoluzionato il mondo dei green a livello internazionale, ha segnato il debutto ufficiale di Jon Rahm. Lo spagnolo, eroe europeo nella Ryder Cup di Roma pochi mesi fa, ha chiuso al terzo posto la classifica individuale alle spalle del cileno Joaquin Niemann e del connazionale Sergio Garcia. Quest’ultimi si sono sfidati al playoff dopo aver chiuso i tre round di gara con lo score totale di -12 a Playa del Carmen e Niemann ha conquistato la vittoria alla quarta buca di spareggio.

Fatali per Rahm due bogey alle ultime due buche del giro finale, per un totale di -10 che è appunto valso il terzo posto e un corposo assegno da 1.250.000 dollari. Lo spagnolo si è però consolato con la vittoria nella classifica a squadre: i suoi “Legion XIII”, di cui fa parte anche Tyrrell Hatton, si sono imposti con un totale di -24 , staccando di quattro colpi il “Crushers GC” capitanato da Bryson DeChambeau e di sette il “Torque GC” di Niemann. Per questo successo di gruppo Rahm ha portato a casa altri 750mila dollari.