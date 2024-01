Golf, PGA Tour: sfida per la leadership tra McIlroy e Scheffler

Posta in palio altissima nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour, in programma dall’1 al 4 febbraio a Pebble Beach, in California. 20 milioni di dollari complessivi è il montepremi, mentre Rory McIlroy si gioca la vetta, con la possibilità di tornare al primo posto un anno dopo l’ultima volta scalzando Scottie Scheffler. Il nordirlandese, reduce da un secondo posto e una vittoria negli Emirati Arabi Uniti, torna a giocare sul massimo circuito americano con forti ambizioni. Ottanta professionisti in gara nel torneo, che nei primi due round vedrà la partecipazione anche di giocatori dilettanti.

Per quel che riguarda la Top 10 mondiale, insieme a Scheffler e McIlroy, scenderanno in campo anche il norvegese Viktor Hovland (quarto), i californiani Xander Schauffele (quinto), Patrick Cantlay (sesto), Max Homa (settimo), Matt Fitzpatrick (ottavo), Brian Harman (nono) e Wyndham Clark (decimo). All’appello mancherà dunque soltanto il numero 3, lo spagnolo Jon Rahm, che si prepara a fare il suo debutto stagionale in Messico, dal 2 al 4 febbraio, nella Superlega araba e nel LIV Golf Mayakoba. I riflettori saranno puntati poi sull’inglese Tommy Fleetwood (undicesimo), sullo svedese Ludvig Aberg e sull’americano Nick Dunlap, alla prima gara da professionista dopo il successo da amateur sul PGA Tour arrivato al ‘The American Express’.