Barcellona, il presidente del Wisla Cracovia suggerisce (con l’intelligenza artificiale) il nuovo allenatore

Da quando Xavi ha annunciato l’intenzione di lasciare il Barcellona, il futuro della panchina blaugrana è diventato un tema di dibattito. Tanti i nomi fatti dai giornali, da profili emergenti (come Thiago Motta), passando per tecnici esperti (Alguacil), fino a ipotesi più affascinanti (Pep Guardiola su tutti). Tante idee e punti di vista. Ma anche un elenco speciale stilato con l’intelligenza artificiale. Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisla Cracovia e amministratore delegato della società tecnologica Synerise (azienda leader nel settore), ha infatti offerto il suo contributo. Secondo i modelli AI, il Barcellona dovrebbe pescare in una lista di dieci allenatori. Imanol Alguacil è il favorito, ma al secondo posto c’è una sorpresa: Paulo Fonseca, ex Roma, ora al Lille. Al terzo posto c’è Thiago Motta, mentre Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano sono rispettivamente ottavo e nono.

Recentemente Krolewski, ai microfoni di Marca, ha parlato del contributo dell’intelligenza artificiale al calcio: “Può essere utilizzata per analizzare nel dettaglio la prestazione dei giocatori, sia in allenamento che in partita. Ciò consente agli allenatori di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza della propria squadra, consentendo loro di orchestrare meglio le strategie tattiche. I sistemi avanzati di intelligenza artificiale possono analizzare la salute e la forma fisica, prevedendo il rischio di infortuni”.

L’ELENCO

1. Imanol Alguacil

2. Paulo Fonseca

3. Thiago Motta

4. Steffen Baumgart

5. Xabi Alonso

6. Ruben Amorim

7. Arne Slot

8. Roberto De Zerbi

9. Vincenzo Italiano

10. Garcia Pimienta