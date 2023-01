Adesivi shock, Hitler con la maglia della Roma. Gualtieri: “Infamia e sfregio inaccettabile”

Nella settimana del Giorno della Memoria, il Quartiere Trieste a Roma è stato tappezzato di adesivi con l’immagine di Adolf Hitler con la maglia della squadra giallorossa. Immediata la reazione del sindaco Roberto Gualtieri che, su Twitter, ha condannato l’accaduto: “Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione”.

Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della #Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori. https://t.co/B4GTVeLZ6O

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 25, 2023