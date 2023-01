Golf, PGA Tour: Gareth Bale e Pau Gasol in gara in California

Dal 2 al 5 febbraio l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, in California, ospiterà tanti campioni e celebrità. Oltre ai big del golf, da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland, da Justin Rose a Jordan Spieth, scenderanno in campo anche personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo. Tra questi Gareth Bale, che dopo aver annunciato il suo addio al calcio è pronto a intraprendere una nuova carriera sul green. L’ex stella del Real Madrid, insieme a Pau Gasol, sarà tra gli sportivi più attesi in gara. Con loro ci saranno, tra gli altri, Aaron Rodgers, Harris Barton, Josh Allen, Larry Fitzgerald, l’attore Bill Murray, l’ex Miss America Kira Dixon.

Nella Contea di Monterey l’americano Tom Hoge difenderà il titolo conquistato nel 2022. Tra i favoriti della vigilia Jordan Spieth, che ha vinto questo evento nel 2017 classificandosi secondo nel 2022 e terzo nel 2021. Riflettori puntati anche su Fitzpatrick e Hovland, rispettivamente numero 9 e 10 al mondo.