Lo sfogo della madre di Zaniolo: “Prima erano i laziali, ora anche i romanisti. Ma sa difendersi da solo”

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, si è sfogata al Corriere della Sera dopo i numerosi insulti ricevuti e il brutto episodio dell’inseguimento da parte di alcuni tifosi fuori dall’abitazione del figlio. “Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro – ha dichiarato la donna -. Non mi piace questo silenzio, ma il procuratore Vigorelli non vuole che parli e poi Nicolò ormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo, non ha bisogno di me”.