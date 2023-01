Cassano attacca Allegri: “Parla di salvezza? Dovevano chiamarlo e dirgli di andarsene”

“Pensavo che con la partita contro l’Atalanta avesse intrapreso la strada giusta con gioco, qualità e aggressività. Ma contro il Monza ha fatto la partita più brutta degli ultimi quindici anni”. Antonio Cassano torna a parlare della Juventus e di Allegri alla BoboTv. “Ma la cosa più schifosa è che Allegri ha detto che devono salvarsi. Con ventotto giocatori uno più forte dell’altro devi salvarti? Il bello è che la Juventus continua a tenerselo quando fa figure di m…a dentro e fuori dal campo quando parla” attacca l’ex giocatore.

“Il presidente della Juve quando ha sentito quello che l’allenatore ha detto domenica lo avrebbe dovuto chiamare e dire: ‘Domani vieni a prenderti la roba in sede e non andare più alla Continassa’ – aggiunge Cassano -. Io Juve non posso sentir dire devo pensare alla salvezza. Lui è furbo e vuole prendere in giro tutto e tutti. Devia sempre la partita, mette sempre alibi, deve avere l’umiltà di dire ‘mi ritiro da allenare, sono arrivato ad un punto dove non voglio evolvermi, penso che sono il più forte di tutti e questo calcio non va bene per me’. Sta facendo fare figuracce alla Juve, ai suoi giocatori, ai suoi tifosi”.