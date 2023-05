Calciomercato, il Psg vuole cedere Neymar: lui spinge per il Manchester United

L’avventura di Neymar al Paris Saint-Germain potrebbe essere volta al termine. Il club parigino, che già perderà Leo Messi, è infatti al lavoro per cederlo, anche se non è semplice per via dell’importante salario che percepisce. Inoltre, il brasiliano ha detto che vorrebbe chiudere la carriera proprio in Francia e non sembra intenzionato a prendere in considerazione molte offerte. L’unica via che al momento sembra percorribile è quella che porta al Manchester United. Come riportano i media esteri, i Red Devils sono infatti alla ricerca di un calciatore con caratteristiche simili a Rashford e Neymar gradirebbe particolarmente la destinazione. Ovviamente non è facile trovare l’accordo, ma i due club stanno già parlando tra loro e con il giocatore per cercare di definire la situazione.