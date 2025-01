Non è arrivata la medaglia d’oro, ma la gara individuale della tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di fioretto femminile è stata ampiamente positiva per l’Italia. Sono infatti arrivati due podi, quello di Martina Sinigalia (argento) e quello di Martina Batini (bronzo). Inoltre, sono ben quattro le italiane che si sono classificate nei primi sei posti dato che hanno chiuso ai piedi del podio anche Martina Favaretto (5^) e Arianna Errigo (6^).

Argento Sinigalia

Terzo podio in Coppa del Mondo per Sinigalia, che ha inaugurato la giornata con il successo nel derby ai danni della connazionale Matilde Molinari per 15-9. E’ poi arrivato un successo per 9-8 ai danni della canadese Harvey, seguito da una vittoria per 15-11 contro la francese Lacheray. Nei quarti, Martina ha poi superato con un sofferto 14-13 la polacca Walczyk-Klimaszyk, mentre in semifinale ha prevalso per 15-11 sulla giapponese Ueno. La sua splendida cavalcata si è fermata soltanto in finale, dove ad avere la meglio al termine di un match estremamente equilibrato è stata l’americana Liu per 15-12. L’argento è comunque il suo miglior risultato nel circuito iridato dopo le medaglie di bronzo ottenute al Cairo nel 2024 e a Busan nel 2023.

Bronzo Batini

Anche Martina Batini ha visto la sua corsa arrestarsi contro l’americana Liu, che l’ha sconfitta in semifinale per 15-13. L’azzurra ha comunque firmato vittorie di prestigio e per nulla scontate, a partire da quella nel tabellone da 64 contro la statunitense Devore per 15-9. Batini ha poi piegato la giapponese Miyawaki per 15-9, l’americana Scruggs con un netto 15-6 e infine la connazionale Arianna Errigo per 15-11. Per lei si tratta della 15^ medaglia in Coppa del Mondo.

Le altre italiane

Masticano amaro per il mancato podio, ma possono guardare con orgoglio al proprio cammino Martina Favaretto e Arianna Errigo, sconfitte soltanto nei quarti di finale, rispettivamente dalla giapponese Ueno e dall’azzurra Batini. Non è riuscita a ripetersi dopo lo straordinario trionfo di Busan Elena Tangherlini, 14^, mentre hanno concluso più indietro le altre azzurre: 24^ Erica Cipressa, 31^ Anna Cristino, 39^ Matilde Molinari, 47^ Irene Bertini e 56^ Francesca Palumbo. Il bilancio di quest’inizio di stagione però è fantastico per l’Italia, con ben sei podi (ottenuti peraltro da sei atlete differenti) in tre gare individuali.

I risultati

Finale

Liu (Usa) b. Sinigalia (ITA) 15-12

Semifinali

Sinigalia (ITA) b. Ueno (Jpn) 15-11

Liu (Usa) b. Batini (ITA) 15-13

Quarti di finale

Ueno (Jpn) b. Favaretto (ITA) 15-10

Sinigalia (ITA) b. Walczyk-Klimaszyk (Pol) 14-13

Batini (ITA) b. Errigo (ITA) 15-11

Liu (Usa) b. Ranvier (Fra) 15-14

Ottavi di finale

Favaretto (ITA) b. Weintraub (Usa) 15-14

Sinigalia (ITA) b. Lacheray (Fra) 15-11

Errigo (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-11

Batini (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-6

Liu (Usa) b. Tangherlini (ITA) 15-11

Tabellone da 32

Favaretto (ITA) b. Mo (Kor) 15-14

Weintraub (Usa) b. Cristino (ITA) 11-10

Walczyk-Klimaszyk (Pol) b. Cipressa (ITA) 15-9

Sinigalia (ITA) b. Harvey (Can) 9-8

Errigo (ITA) b. Tripapina (Ain) 15-10

Batini (ITA) b. Miyawaki (Jpn) 15-9

Tangherlini (ITA) b. Chan (Hkg) 15-10

Tabellone principale da 64

Favaretto (ITA) b. Soloveva (Ain) 15-1

Cristino (ITA) b. Sopit (Ukr) 14-13

Ueno (Jpn) b. Palumbo (ITA) 15-6

Cipressa (ITA) b. Blaze (Fra) 15-10

Huang (Chn) b. Bertini (ITA) 15-9

Sinigalia (ITA) b. Molinari (ITA) 15-9

Errigo (ITA) b. Hong (Kor) 15-6

Batini (ITA) b. Devore (Usa) 15-9

Tangherlini (ITA) b. Budenko (Ukr) 15-6

Domenica l’ultima giornata di gare

La tappa di Hong Kong si concluderà con la competizione a squadre, in programma nella giornata di domenica 12 gennaio. A difendere i colori azzurri sarà il quartetto formato Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini. L’esordio avverrà in occasione degli ottavi di finale contro la vincitrice di Gran Bretagna-Macao.