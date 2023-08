Golf, Pga Tour Championship 2023: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money del Tour Championship 2023, l’evento finale del PGA Tour 2022/2023 che assegna il titolo di campione della FedEx Cup. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario del golf mondiale, a cui partecipano solo i migliori 30 della stagione al termine del BMW Championship, ultimo evento Playoff che dà vita al taglio da 70 a 30 partecipanti.

La formula del torneo è molto particolare, visto che i giocatori inizieranno il Tour Championship con una classifica frutto delle posizioni della FedEx Cup. Ecco quindi che Scottie Scheffler sarà il più avvantaggiato di tutti partendo da -10, due colpi in meno rispetto a Viktor Hovland e tre in meno rispetto a Rory McIlroy. Quarto a -6 è Jon Rahm e poi via via tutti gli altri fino ai giocatori che sono dal 26° al 30° che partiranno in pari al par come in ogni torneo della stagione.

Le cifre in palio sono da capogiro: non un vero e proprio montepremi, visto che ufficialmente si tratta dei bonus assegnati a fine stagione. Ma visto che con questa particolare formula la classifica finale equivarrà anche alla classifica FedEx, ecco che il paragone è ben calzante. Il trionfatore del Tour Championship 2023 porterà a casa la bellezza di 18 milioni di dollari, con il secondo classificato che dovrà “accontentarsi” di 6.500.000 dollari. Premi uguali o superiori al milione per tutti i primi dieci classificati, poi via a scendere fino al trentesimo posto che vale 500mila dollari. Cifre stellari quindi, che non fanno altro che aumentare l’attesa e la tensione intorno ai green dell’East Lake GC di Atlanta.

TOUR CHAMPIONSHIP 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

Il montepremi del Tour Championship 2023

Vincitore: $18,000,000

2: $6,500,000

3: $5,000,000

4: $4,000,000

5: $3,000,000

6: $2,500,000

7: $2,000,000

8: $1,500,000

9: $1,250,000

10: $1,000,000

11: $950,000

12: $900,000

13: $850,000

14: $800,000

15: $760,000

16: $720,000

17: $700,000

18: $680,000

19: $660,000

20: $640,000

21: $620,000

22: $600,000

23: $580,000

24: $565,000

25: $550,000

26: $540,000

27: $530,000

28: $520,000

29: $510,000