Il vincitore del Tournament of Champions 2025, comunemente chiamato The Sentry, è stato Hideki Matsuyama. A trionfare il quel di Kapalua (72 buche), grazie al punteggio di -35 (65 65 62 65), è stato il giapponese, capace di conquistare l’undicesima vittoria in carriera sul PGA Tour e di cominciare nel migliore dei modi il 2025. Secondo posto per l’americano Collin Morikawa, staccato di tre colpi (-32), mentre a completare il podio è stato il sudcoreano Sungjae Im a -29.

Solo 30° invece (a -17) il numero 2 del mondo Xander Schauffele, mentre il leader del ranking Scottie Scottie Scheffler era assente a causa di un infortunio alla mano destra riportato mentre preparava la cena il giorno di Natale. Secondo il suo agente Blake Smith, ha subito una ferita al palmo causata da un bicchiere rotto e si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere frammenti di vetro. Il suo ritorno è previsto per il The American Express, terzo evento del calendario 2025.

Quarto posto per il venezuelano Jhonattan Vegas a -25, seguito dal belga Thomas Detry, il canadese Corey Conners e lo svedese Ludvig Åberg (appaiati al quinto posto a -24). “Bisognava realizzare molti punteggi bassi per tenere il passo” ha dichiarato Åberg in riferimento alla situazione di scarso vento. Tredicesimo posto invece per il canadese Taylor Pendrith, che però si è preso la scena imbucando un ferro 6 da 200 metri alla quinta buca (par 5), mettendo a referto il primo albatross sul percorso The Plantation dal 1999 (quando il torneo di apertura si è trasferito a Kapalua).

I numeri di Matsuyama

Terza vittoria negli ultimi 10 mesi e quinto posto nelle classifiche mondiale per Matsuyama, che si porta a casa anche un assegno non indifferente. Dei 20 milioni di dollari di montepremi che metteva in palio l’evento, il giapponese ne ha incassati 3,6. Così facendo, Matusyama sfora la cifra di 60 milioni di dollari guadagnati in carriera. Ha inoltre ricevuto 700 punti FedExCup (rispetto ai 500 punti di una vittoria standard del PGA Tour). Il classe 1992 diventa poi il settimo giocatore ad aver vinto i due i tornei del PGA Tour che si disputano alle Hawaii. Proverà la prossima settimana – quando sarà al via del Sony Open di Oahu, che ha vinto tre anni fa – ad eguagliare Justin Thomas (2017) ed Ernie Els (2003), unici due in grado di fare doppietta nello stesso anno.

I prossimi appuntamenti

Il PGA Tour 2025 è stato inaugurato a Kapalua, nella contea di Maui, alle Hawaii, con il primo di otto Signature Events previsti per la stagione 2025. E sempre alle Hawaii si terrà il secondo appuntamento del circuito, con il Sony Open in programma ad Honolulu. Il ritorno nel continente è in programma per il 16-19 gennaio, in occasione del The American Express, in California, dove è atteso il rientro di Scottie Scheffler.