Legame indissolubile tra Valentino Rossi e la MotoGP: ora c’è una notizia appena arrivata, è diventato ufficiale

Ci sono rapporti che vanno oltre la normalità, legami che sfidano il tempo e l’età. Quello tra Valentino Rossi e la MotoGP è tra quelli indissolubili.

Si fatica, anche ora che sono passati diversi anni dal suo addio, staccare il nome del Dottore dalla classe regina: nomini uno e ti viene in mente l’altro e viceversa, in un’unione che non sarà certo qualche anno a spezzare.

Lo scorso anno per qualche tempo si è anche parlato di un possibile ritorno del pilota di Tavullia in sella ad una Ducati quando c’era da sostituire Di Giannantonio nelle ultime due gare della stagione. Un ritorno che non si è poi concretizzato, con la Pertamina Enduro VR46 affidata ad Andrea Iannone. Il legame però tra Rossi e la MotoGP non si è spezzato ed ora sarà ulteriormente fortificato dopo l’annuncio ufficiale.

Il riferimento va alla manifestazione che proprio il fuoriclasse di Tavullia organizza: ‘La 100 Km dei Campioni’. Si tratta dell’evento, giusto alla sua decima edizione, che si tiene al ranch di Valentino Rossi e che quest’anno si svolgerà il 10 e l’11 gennaio. Cosa c’entra in tutto questo la MotoGP? Basta vedere la lista dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione per capire.

Valentino Rossi, quanta MotoGP al Ranch

La MotoGP si trasferisce per due giorni a casa di Valentino Rossi pronto ad ospitare per il decimo anno la 100 Km dei campioni. Al via numerosi piloti del Motomondiale, ma anche della Superbike. In pista anche i ragazzi della JuniorGP e del Campionato Italiano Velocità.

Qualche nome per capire il livello della competizione: l’ex campione del mondo Pecco Bagnaia, ad esempio, sarà tra i partecipanti, come Franco Morbidelli, Luca Marini e ancora Pedro Costa. Non ci sarà, invece, il campione del mondo della MotoGP Jorge Martin, ma non mancheranno comunque gli ospiti di livello internazionale.

Ecco allora James Douglas Beach, ex campione di Supersport del MotoAmerica, Thomas Chareyre, sei volte campione del Mondo Supermotard, Michael Dunlup, leggenda del Tourist Trophy (ha ottenuto ben 29 vittorie) e quindi ancora Tim Neave e Davey Todd, piloti del BSB, e Gautier Paulin, ex stella del Motocross mondiale. Un parterre di roi di tutto rispetto che ora sarà distribuito in squadre formate da due piloti ognuna. L’appuntamento è il 10 e l’11 gennaio al Ranch per celebrare ancora una volta la passione per la moto e il legame indistruttibile di Rossi con la MotoGP.