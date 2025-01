Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers si confermano di gran lunga le due franchigie migliore della regular season NBA 2024/2025 e continuano a dominare, estendendo la propria striscia di vittorie consecutive. Nella notte italiana sono però successe anche altre cose, dalle vittorie inattese di Utah e New Orleans alle sconfitte di LeBron James e Steph Curry.

OKC piega Boston

Nuovo record di franchigia per gli Oklahoma City Thunder, che sconfiggono per 105-92 i Boston Celtics e conquistano il 15° successo consecutivo. E’ la serata di Shai Gilgeous-Alexander, che realizza una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi e diventa il giocatore con più gare da almeno 30 punti in stagione. Neanche a dirlo, nessuno riesce a tenere il passo di OKC a Ovest.

Anche i Cavs in doppia cifra

Successo per 115-105 ai danni degli Charlotte Hornets e decimo successo di fila per Cleveland, sempre più leader della Eastern Conference. Da segnalare i 25 punti di Darius Garland e la doppia doppia di Jarrett Allen (19 punti e 11 rimbalzi). Il dato interessante però è un altro: si tratta infatti della seconda striscia di almeno 10 vittorie consecutive in stagione per i Cavaliers, che evidentemente quando iniziano a vincere non si fermano facilmente.

I Jazz ci hanno preso gusto

L’aria della Florida evidentemente fa bene a Utah, che dopo aver sorpreso i Miami Heat sbanca anche Orlando, superando i Magic con lo score di 105-92 nel segno di Sexton e Sensabaugh. A Ovest non vince però solo la penultima ma anche l’ultima, i New Orleans Pelicans, sul campo dei Washington Wizards per 110-98. Sugli scudi il solito CJ McCollum con 25 punti a bersaglio.

Sconfitte per James e Curry

Serata amara per i due veterani di Akron. I Los Angeles Lakers di LeBron hanno ceduto il passo agli Houston Rockets (secondi a Ovest) per 119-115. Non sono bastate le doppie doppie di Anthony Davis (30 punti e 13 rimbalzi) e James (21 punti e 13 rimbalzi, insieme a 9 assist). Ko anche i Golden State Warriors di Steph, battuti dai Sacramento Kings con un severo 99-129. Curry è stato il miglior realizzatore della serata con 26 punti, ma Monk e Sabonis e le loro doppie doppie avevano altri piani.

I risultati della notte

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 105-92

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 115-105

Washington Wizards-New Orleans Pelicans 98-110

Orlando Magic-Utah Jazz 92-105

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 119-115

Golden State Warriors-Sacramento Kings 99-129

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 31-4

Boston Celtics 26-10

New York Knicks 24-12

Orlando Magic 21-16

Milwaukee Bucks 17-16

Miami Heat 17-16

Atlanta Hawks 18-18

Indiana Pacers 18-18

Detroit Pistons 17-18

Chicago Bulls 16-19

Philadelphia 76ers 14-19

Brooklyn Nets 13-22

Toronto Raptors 8-27

Charlotte Hornets 7-27

Washington Wizards 6-27

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 30-5

Houston Rockets 23-12

Memphis Grizzlies 23-13

Denver Nuggets 20-14

Dallas Mavericks 20-15

Los Angeles Lakers 20-15

Los Angeles Clippers 20-15

Golden State Warriors 18-17

San Antonio Spurs 18-17

Minnesota Timberwolves 17-17

Sacramento Kings 17-19

Phoenix Suns 15-18

Portland Trail Blazers 12-22

Utah Jazz 9-25

New Orleans Pelicans 7-29