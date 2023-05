Golf, PGA Championship 2023: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money del PGA Championship 2023, il secondo Major della stagione in programma sul percorso di Oak Hill dal 18 al 21 maggio. Quasi tutti i migliori giocatori del mondo saranno in campo a Rochester (New York), con l’obiettivo di ben figurare in uno dei principali appuntamenti della stagione. Il campione in carica è Justin Thomas, che cercherà di confermarsi ma dovrà vedersela con tantissimi avversari a cominciare da Scottie Scheffler e Jon Rahm, primi due giocatori del ranking mondiale. Attenzione anche a Jordan Spieth, a cui manca il PGA Championship per completare il Grande Slam, mentre Rory McIlroy cerca un titolo Major che gli manca dal 2014. Per l’Italia sarà in campo Francesco Molinari, unico azzurro al via.

COME SEGUIRE IL TORNEO IN TV E STREAMING

Il montepremi del torneo deve ancora essere annunciato dagli organizzatori nei prossimi giorni, ma sicuramente il prize money dello scorso anno rappresenta una buona e attendibile base di partenza. Lo scorso anno era in palio un totale di 15 milioni di dollari, con Justin Thomas che si era aggiudicato la bellezza di 2,7 milioni contro il 1.620.000 dollari di Will Zalatoris che si era arreso al playoff. Di seguito il dettaglio completo del montepremi 2022, con Sportface che vi terrà aggiornati su eventuali cambiamenti delle somme in palio nell’edizione 2023.