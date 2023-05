Internazionali Roma 2023, Rybakina: “Felice del titolo, spero di arrivare lontano al Roland Garros”

“Non era questo il modo in cui volevo finire il match, ma ovviamente sono contenta del titolo“. Così Elena Rybakina, intervenuta in conferenza stampa dopo essersi laureata campionessa degli Internazionali BNL d’Italia 2023. La kazaka ha poi aggiunto: “Sono orgogliosa del livello che ho mantenuto. Non è facile, con tutta la programmazione e i viaggi, ma penso che stiamo facendo un buon lavoro con la squadra. Vedo miglioramenti in campo, anche fisicamente. Penso che siamo sulla buona strada“.

“Penso che con il mio gioco posso giocare bene su tutte le superfici. È solo che forse per la terra battuta ho bisogno di essere più pronto fisicamente e avere molta preparazione per la quale non ho sempre tempo dopo la stagione sul cemento – ha proseguito Rybakina, che poi ha speso belle parole per Kalinina – Sono stati fantastici i risultati per Anhelina. Ha giocato delle battaglie difficili e sono davvero felice per il suo miglioramento. Spero che possa continuare così. Peccato che non sia riuscita a finire la partita. Spero che non sia niente di grave“. Infine, sul Roland Garros alle porte: “Il torneo è piuttosto lungo, spero di poter arrivare lontano. Ho bei ricordi giocando lì. Ora ho più partite sulla terra battuta, quindi è un po’ più facile e c’è un po’ più di fiducia, sicuramente“.